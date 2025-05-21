Дроны атаковали оборонный завод в Орловской области РФ

В Орловской области России беспилотники атаковали оборонный завод. Иллюстративное фото

В Орловской области РФ в результате атаки дронов повреждено здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

Он также отметил, что в городе Болхов повреждены несколько частных жилых домов.

«По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. В настоящее время на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет», — написал глава области.

Этот завод находится под западными санкциями. На нем производят микросхемы, полупроводники, индикаторы, микросборки. Продукция завода также используется в системах связи, управления, РЭБ, тренажерах для танков и ракетных комплексов.