МиГ-29 ВСУ уничтожил здание с оккупантами ударом HAMMER

Авиаудар по зданию с оккупантами. Фото: кадр из видео

Экипаж истребителя МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожил здание с живой силой противника точным сбросом высокоточного боеприпаса AASM HAMMER. Об этом сообщили бойцы Воздушных сил в блоге «Соняшник».



Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины и 23 артиллерийские системы.



Также ВСУ сбили 71 БпЛА оперативно-тактического уровня и уничтожили 76 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов, а также тяжелую огнеметную систему.