Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

За сутки российские военные 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть раненые

21 мая 2025, 10:46

За сутки российские военные 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть раненые

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 20 мая. Фото: ОВА Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 20 мая. Фото: ОВА

В течение минувших суток войска РФ 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 21 мая сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Покровский район. В Мирнограде ранен 1 человек, повреждены 5 домов.

Краматорский район. В Заречном Лиманской общине повреждено 7 домов. В Святогорске поврежден один дом и несколько объектов на территории базы отдыха. В Ильиновке поврежден объект инфраструктуры. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 3 админздания, 2 многоэтажки, 4 гаража, автомобиль, линия электропередач и газопровод.

Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.

С прифронтовых территорий эвакуировано 338 человек, из них 82 ребенка, отметил начальник ОВА.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Вадим Филашкин войска РФ обстрелы Донецкой области
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:48
Росся готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины. Что известно
09:43
ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка: ее подозревают «в финансировании ВСУ»
23:00
Главное за день: РФ ударила по пассажирскому автобусу в Херсоне. Украина начнет учитывать страховой стаж за рубежом
15:54
Оккупационный «мэр» Мариуполя заявил о возможном создании на «Азовстали» постиндустриального парка
23:00
Главное за день: Трамп и Путин обсудили перемирие. Пушилин предлагает не восстанавливать Донбасс, а показывать туристам
17:07
ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко
15:17
Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам
13:30
В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры
12:57
В оккупированном Крыму в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами и четыре помещения ВС РФ
11:30
Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке
10:32
СБУ уничтожила РЛС и склады РФ на газовых платформах в Черном море
14:08
На Луганщине людям не продают лекарств
12:52
В Бердянске найдено тело девочки
12:05
В Донецке дрон влетел в дерево — повреждена больница
23:00
Главное за день: Порт Мариуполя под контролем фирмы, связанной с армией РФ. Бывшего пленного судят за сотрудничество с оккупантами
14:15
Порт в Мариуполе контролирует компания, связанная с производителями беспилотников для армии РФ
13:56
Крым, четыре области и никаких претензий на репарации — «хотелки» Кремля
23:00
Главное за день: Украина и РФ договорились об обмене пленными. Взрывы и пожар на военном складе в Крыму
20:37
Вода из шахт — жители Макеевки негодуют на качество воды
17:06
Обострение сталинофилии — «твердая рука» появилась на Таганке
все новости
11:48
Росся готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины. Что известно
11:36
Россия готовится передать США условия для прекращения огня в Украине — Рубио
11:25
Военный пытался «продать» справку о непригодности за $25 000
11:14
Белый дом намерен потратить 250 млн долларов на депортацию украинцев из США — WP
10:55
Оккупанты переправляются через Оскол на понтонной платформе
10:49
Российская авиация сбросила семь авиабомб на Константиновку: в городе много повреждений и есть раненый
10:46
За сутки российские военные 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть раненые
10:23
Дроны атаковали оборонный завод в Орловской области РФ
10:16
МиГ-29 ВСУ уничтожил здание с оккупантами ударом HAMMER
09:49
Трамп сказал Зеленскому, что РФ и Украина должны сами договориться о завершении войны — NYT
09:43
ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка: ее подозревают «в финансировании ВСУ»
09:19
Украинские войска отбили штурм позиций в Торецке: пехота РФ двигалась по улице в полный рост
09:18
В Нацгвардии назвали количество погибших и пострадавших в результате российского удара по полигону ВСУ в Сумской области
08:57
Российские оккупанты за сутки ранили одного человека в Донецкой области
08:48
ПВО Украины сбила 63 вражеских дрона за ночь
08:46
«Шахеды» ночью атаковали Киевскую область: пострадала семья с детьми
23:00
Главное за день: РФ ударила по пассажирскому автобусу в Херсоне. Украина начнет учитывать страховой стаж за рубежом
22:56
Российская армия с двух сторон пытается подойти к Константиновке – ВСУ
22:27
«Нащупали слабое место»: в DeepState заявили об ухудшении ситуации для ВСУ вблизи границы Донецкой и Запорожской областей
21:48
В ВСУ рассказали о ситуации и боях вблизи трассы «Покровск-Константиновка»
все новости
ВИДЕО
Переправа РФ через Оскол. Фото: кадр из видео Оккупанты переправляются через Оскол на понтонной платформе
21 мая, 10:55
Авиаудар по зданию с оккупантами. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил здание с оккупантами ударом HAMMER
21 мая, 10:16
Задержание жительницы оккупированного Донецка. Фото: кадр из видео ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка: ее подозревают «в финансировании ВСУ»
21 мая, 09:43
Российская пехота в Торецке. Фото: кадр из видео Украинские войска отбили штурм позиций в Торецке: пехота РФ двигалась по улице в полный рост
21 мая, 09:19
Россияне нанесли ракетный удар по военному полигону ВСУ в Сумской области. Есть погибшие и раненые. Скриншот видео В Нацгвардии назвали количество погибших и пострадавших в результате российского удара по полигону ВСУ в Сумской области
21 мая, 09:18
Украинский флаг в селе Вольное Поле на Донетчине. Фото: кадр из видео ВСУ зачистили от российских войск Вольное Поле на Донетчине: ранее оккупанты заявили о «захвате» села
20 мая, 18:01

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор