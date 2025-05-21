За сутки российские военные 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть раненые

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 20 мая. Фото: ОВА

В течение минувших суток войска РФ 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 21 мая сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Покровский район. В Мирнограде ранен 1 человек, повреждены 5 домов.

Краматорский район. В Заречном Лиманской общине повреждено 7 домов. В Святогорске поврежден один дом и несколько объектов на территории базы отдыха. В Ильиновке поврежден объект инфраструктуры. В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 3 админздания, 2 многоэтажки, 4 гаража, автомобиль, линия электропередач и газопровод.

Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.

С прифронтовых территорий эвакуировано 338 человек, из них 82 ребенка, отметил начальник ОВА.