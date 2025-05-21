Российская авиация сбросила семь авиабомб на Константиновку: в городе много повреждений и есть раненый

Последствия ударов по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

21 мая в 04:20 российские оккупанты авиабомбами ФАБ-250 нанесли семь авиаударов по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены два учебных заведения, два многоэтажных дома, административное здание коммунального предприятия, газопровод, линия электросети, четыре гаража, памятное сооружение и легковой автомобиль.



В результате ударов ранения получил один человек.

Напомним, что российские оккупанты за сутки ранили одного человека в Донецкой области.