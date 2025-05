Оккупанты переправляются через Оскол на понтонной платформе

Российские войска продолжают перебрасывать личный состав и технику через реку Оскол в Харьковской области. Видео опубликовал телеграм-канал «Exilenova+». На новом видео зафиксировано, как оккупанты переправляются с помощью самодельной понтонной платформы.

This is how, unfortunately, the pirates transfer provisions and personnel across the Oskil River. pic.twitter.com/ejcIsE2LGF