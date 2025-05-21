Оккупанты переправляются через Оскол на понтонной платформе

Переправа РФ через Оскол. Фото: кадр из видео

Российские войска продолжают перебрасывать личный состав и технику через реку Оскол в Харьковской области. Видео опубликовал телеграм-канал «Exilenova+». На новом видео зафиксировано, как оккупанты переправляются с помощью самодельной понтонной платформы.

This is how, unfortunately, the pirates transfer provisions and personnel across the Oskil River. pic.twitter.com/ejcIsE2LGF — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 20, 2025



На платформе размещен легкий военный транспорт — предположительно квадроцикл или армейский багги с прицепом. Также на переправе находится четверо вооруженных российских военнослужащих.



Конструкция платформы деревянная, держится на плаву за счет понтонов или бочек, и, судя по видео, движется благодаря моторному приводу. Это позволяет оккупантам транспортировать легкий транспорт и личный состав даже через водные преграды.



Такие действия свидетельствуют об активной подготовке врага к дальнейшим наступательным действиям в регионе. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне атаковали в районе Новой Кругляковки на Купянском направлении, а также трижды штурмовали украинские позиции в районе Волчанска и в направлении Строевки.

Ситуация на Харьковщине остается напряженной — противник продолжает попытки прорвать оборону и обеспечить подкрепление на левобережье Оскола.

Напомним, операторы БПЛА штурмового полка «Цунами» бригады «Лють» Нацполиции отбили штурм украинских позиций в городе Торецк Донецкой области.