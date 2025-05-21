Россия готовится передать США условия для прекращения огня в Украине — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: ABC News

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Москва готовится передать Вашингтону условия для прекращения огня в Украине.

«Мы понимаем, что россияне собираются написать условия, которые они потребуют для достижения прекращения огня, что впоследствии позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем эти условия, и, когда мы увидим, как выглядят эти условия, у нас будет гораздо больше понимания о предложении Путина», — сказал Рубио, выступая 20 мая на слушаниях комитета сената по международным отношениям.

Госсекретарь добавил, что США будут готовы ввести санкции в отношении России, если поймут, что «россияне не заинтересованы в мирном соглашении и хотят продолжать войну».

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «хочет как можно дольше сохранить возможность повлиять на обе стороны на пути к миру».

Комментируя переговоры России и Украины, прошедшие в Стамбуле 16 мая, глава Госдепа назвал позитивным шагом то, что стороны договорились обменять военнопленных по формуле «1000 на 1000 человек», но, по мнению Рубио, «мы пока не видим движения к миру».

Напомним, Дональд Трамп провел 19 мая телефонный разговор с Путиным. После беседы Трамп заявил президенту Украины и европейским лидерам, что не готов вводить санкции в отношении России, а также сообщил, что Москва и Киев должны сами договориться о завершении войны.