Военный пытался «продать» справку о непригодности за $25 000

Задержание военного. Фото: ГБР

На Тернопольщине сотрудники ГБР задержали военнослужащего, который пытался наладить незаконный бизнес по продаже справок о непригодности к военной службе. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



В конце 2024 года военный предложил местному жителю оформить фиктивную справку о непригодности с последующим исключением из воинского учёта. За это он запросил $25 000: $20 000 авансом и $5 000 после получения документов.



Фигурант уверял, что имеет «связи» в одном из территориальных центров комплектования на Тернопольщине. В случае отказа он угрожал наоборот — ускорить мобилизацию.



Военнослужащего задержали сразу после передачи второй части взятки. Ему уже сообщено о подозрении.

Ранее в Донецкой области был задержан бывший украинский военный, обвиняемый в государственной измене.