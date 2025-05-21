Росся готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины. Что известно

Участники «Юнармии» на оккупированной Луганщине. Фото: глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в Телеграм

В оккупированной Луганской области цель милитаризации детей – стереть украинскую идентичность, воспитать лояльность к российской власти и готовить их к войне против Украины. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, на самом деле милитаризация украинских детей – это не хаотические действия.



«Это целенаправленная государственная политика россиян. Она закреплена как на законодательном уровне, так и финансируется достаточно существенно. Эта масштабная политика базируется на исторических практиках Российской империи и СССР. При этом Россия применяет проверенные механизмы: депортация и принудительное изменение гражданства, изоляция от украинской среды, идеологическая обработка через пропаганду и вовлечение в военные структуры. Детей готовят не просто к «патриотическому воспитанию». Их тренируют обращению с оружием, формируют ненависть к Украине, условно говоря, учат воевать. С детьми работают не волонтеры, а бывшие военные, которые находятся под полным контролем спецслужб», – рассказал Харченко.



Начальник Луганской ОВА отметил, что на оккупированной Луганщине действуют 102 отряда «Юнармии».



«В них принимают участие более 6000 детей. Это только те, которых уже сейчас готовят к войне с Украиной. Вместе с этим 47 тысяч детей и подростков вовлечены в так называемое пропагандистское «Движение первых». Ранее захватчики говорили, что намеревались возобновить пионерию. Однако во время вторжения в Украину начали все чаще приобщать молодое поколение к мерам, связанным с войной. В частности, проводят регулярные встречи с военными, настаивают на продолжении общения с ними в будущем, учат управлять беспилотниками, популяризируют пилотную деятельность и регистрируют детей на российском портале государственных услуг по этому направлению», – добавил он.

Напомним, что в оккупированном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи.