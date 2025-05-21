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Из Дружковской и Шаховской громад Донецкой области за прошедшую неделю эвакуирован 161 ребенок — ОВА

21 мая 2025, 15:11

Из Дружковской и Шаховской громад Донецкой области за прошедшую неделю эвакуирован 161 ребенок — ОВА

Эвакуация детей из прифронтовых территорий. Фото: Polskie Radio Эвакуация детей из прифронтовых территорий. Фото: Polskie Radio

В течение минувшей недели из Дружковской и Шаховской громад Донецкой области эвакуировал 161 ребенок. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За прошедшую неделю мы эвакуировали 161 ребенка из прифронтовых населенных пунктов Дружковской и Шаховской громад», — сказал он.

Филашкин отметил, что принудительная эвакуация семей с детьми продолжается из 32 населенных пунктов области — там до сих пор находятся 385 детей.

Напомним, вчера начальник Дружковской городской военной администрация Андрей Панков заявил, что за последнюю неделю из Дружковской громады 30 семей с детьми уже уехали. Эвакуация из села Софиевка завершена полностью, сказал он.

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