Из Дружковской и Шаховской громад Донецкой области за прошедшую неделю эвакуирован 161 ребенок — ОВА

Эвакуация детей из прифронтовых территорий. Фото: Polskie Radio

В течение минувшей недели из Дружковской и Шаховской громад Донецкой области эвакуировал 161 ребенок. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За прошедшую неделю мы эвакуировали 161 ребенка из прифронтовых населенных пунктов Дружковской и Шаховской громад», — сказал он.

Филашкин отметил, что принудительная эвакуация семей с детьми продолжается из 32 населенных пунктов области — там до сих пор находятся 385 детей.

Напомним, вчера начальник Дружковской городской военной администрация Андрей Панков заявил, что за последнюю неделю из Дружковской громады 30 семей с детьми уже уехали. Эвакуация из села Софиевка завершена полностью, сказал он.