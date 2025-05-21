В Севастополе давят на магазины за отказ «праздновать» 9 мая

В Севастополе временно оккупированного Крыма владельцы малых магазинов сталкиваются с новой волной давления — теперь из-за отказа участвовать в «праздновании» 9 мая. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях «Жовта Стрічка».



По информации активистов, в торговые точки приходят группы молодых людей в военной форме без опознавательных знаков, но с выраженным кавказским акцентом. Они выдвигают претензии по поводу отсутствия украшений ко Дню Победы, российского флага и патриотической музыки.



Неофициальные визитёры угрожают сообщить о «нарушениях» в полицию и вымогают деньги. Остаётся неясным, действуют ли они по собственной инициативе или же связаны с оккупационными силовиками.

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационные власти заставляют владельцев отелей заранее бронировать номера для военных на всё лето.



Напомним, что в медучреждения Донецка поступила новая инструкция: мужчин до 50 лет просят вносить в отдельные списки и передавать их данные в военную комендатуру.