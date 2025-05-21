На оккупированной Донетчине мобильный оператор «Феникс» с 1 июня повышает стоимость ряда тарифных пакетов

В «ДНР» мобильный оператор «Феникс» с 1 июня повышает стоимость ряда тарифных пакетов

Стоимость ряда тарифных пакетов мобильного оператора «Феникс» на оккупированной части Донецкой области с 1 июня будет повышена. Об этом сегодня сообщает издание ДАН со ссылкой на «Минцифры ДНР».

«„Феникс“ сохраняет одни из самых привлекательных условий среди мобильных операторов страны, удерживая максимально низкие цены на рынке телекоммуникаций. Последние три года абонентская плата по тарифам оператора не менялась, в то время как затраты на закупку и обслуживание оборудования, развитие инфраструктуры и аренду площадок существенно возросли», — отметили в «Минцифры ДНР».

ДАН проанализировал стоимость тарифных планов «Феникс» на данный момент и сопоставил их с ценами, которые будут установлены на них с 1 июня:

Так, стоимость тарифов «Народный» и «Просто звонки» будет увеличена со 120 рублей до 200 рублей в месяц

«Разговорный» — со 150 до 220 рублей;

«Удобный» — со 180 до 240 рублей;

«Море общения» — с 200 до 250 рублей;

«Оптимальный» — с 400 до 450 рублей.

Кроме того, тариф «Народный интернет Феникс» будет теперь стоить 220 рублей, а «Онлайн» — 350 рублей.