Из Константиновской громады спасают взрослых, детей и животных

Константиновка и село Белокузьминовка (Донецкая обл.) находятся в 10 км от фронта. Дороги — под постоянным вражеским обстрелом.

Спасательные рейсы туда осуществили подразделение «Белый ангел» и донецкие полицейские, сообщается на официальном сайте МВД Украины.

В Белокузьминовке и Покровске российские дроны охотятся за всем, что движется. Оттуда силовики вывезли пожилых супругов с 17-летней внучкой, маломобильную женщину после инфаркта, семь котов и двух собак.

Всех эвакуировали в Киевскую область, где им ждет жилье, соцпомощь и медицинский осмотр.