Российские FPV-дроны впервые зафиксированы в Межевой

В Межевой Днепропетровской области впервые зафиксированы российские FPV-дроны. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Офицер+».



По его словам, случаи пока единичны и, скорее всего, речь идёт о дальних разведывательных пролетах, а не системных атаках. Однако это тревожный сигнал: до «дроновой килл-зоны» ещё далеко, но расстояние до линии боевого соприкосновения постепенно сокращается.



От Межевой до границы с Донецкой областью — около 16 км. Далее, в направлении Удачного, часть которого находится в «серой зоне» — ещё примерно 22 км.

Автор также отметил ухудшение ситуации в районе Новоалександровки: по его словам, противник уже несколько дней подряд имеет успехи и удерживает захваченные позиции, продолжая продвижение на этом направлении.



Кроме того, он также раскритиковал часть украинского командования за потерю бдительности.



«Такое ощущение, что некоторые наши командиры выдохнули, потому что россияне не дошли до Днепропетровской области до 9 мая — значит, задачу выполнили. А дальше — как будет», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска FPV-дронами взяли под контроль все подъезды к Константиновке.