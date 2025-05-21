Франция возобновила поставки авиационного топлива для ВСУ

Минобороны возобновило поставки авиационного топлива. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины возобновило поставки авиационного топлива от иностранных партнёров для нужд Сил обороны. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны на официальном сайте.



Франция вновь начала поставки авиационного керосина для истребителей украинских Сил обороны. Это стало возможным благодаря работе Управления мониторинга международной военной помощи Минобороны Украины. Его специалисты, совместно с Командованием Сил логистики ВСУ, подготовили необходимый пакет документов, подтвердили получение предыдущих объёмов топлива и актуальную потребность истребительной авиации.



Благодаря этому Франция возобновила регулярные поставки авиационного топлива высокого качества. Отмечается, что объёмы достаточны для длительного обеспечения украинских истребителей.



Очередная партия, стоимостью около 85 миллионов гривен, уже пересекла границу Украины. Также сообщается, что польские партнёры взяли на себя часть логистических расходов и помогли с организационными вопросами.

Напомним, украинская авиация продолжает работать на всех направлениях, в результате удара по российским позициям в Курской области уничтожены склад боеприпасов и группа диверсантов.