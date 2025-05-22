Дрон атаковал машину главы Беловского района Курской области РФ

Автомобиль главы Беловского района Курской области России Николая Волобуева подвергся атаке беспилотника. Об этом сегодня сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
Отмечается, что чиновник успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас он находится в больнице.
«Это четвертый раз, когда глава района попадает под атаку. Совсем недавно Николай Викторович был контужен, когда развозил хлеб нашим жителям. Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
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