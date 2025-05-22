Зенитчики ВСУ на юге сбили вражеский дрон за 5 секунд

Попадание в БПЛА РФ. Фото: кадр из видео

В Сети появились эффектные кадры работы украинской ПВО на юге страны. Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника уничтожили российский разведывательный беспилотник. Видео было опубликовано в блоге «Соняшник».



На кадрах видно, как запущенная зенитчиками ракета всего за пять секунд достигает вражеского дрона и поражает его точным попаданием.



Эпизод стал ещё одним подтверждением высокой эффективности украинской ПВО на южном направлении.

Напомним, в ночь на 21 мая российские войска атаковали территорию Украины 76 ударными беспилотниками.