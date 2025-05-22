Зенитчики ВСУ на юге сбили вражеский дрон за 5 секунд

В Сети появились эффектные кадры работы украинской ПВО на юге страны. Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника уничтожили российский разведывательный беспилотник. Видео было опубликовано в блоге «Соняшник».
На кадрах видно, как запущенная зенитчиками ракета всего за пять секунд достигает вражеского дрона и поражает его точным попаданием.
Эпизод стал ещё одним подтверждением высокой эффективности украинской ПВО на южном направлении.
Напомним, в ночь на 21 мая российские войска атаковали территорию Украины 76 ударными беспилотниками.
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