Трамп заявил, что Путин считает себя победителем в войне и не готов к миру — WSJ

Путин считает себя победителем в войне против Украины, заявил президент США после телефонного разговора с главой Кремля

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой Кремля сообщил европейским лидерам, что Владимир Путин «не готов закончить войну в Украине, потому что считает себя победителем».

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает WSJ, европейские лидеры считали так же, но впервые услышали это от Трампа.

Кроме того, по данным издания, Трамп сообщил, что следующие переговоры делегаций России и Украины пройдут в Ватикане. Ожидается, что делегации встретятся в середине июня.

Трамп и Путин говорили по телефону 19 мая. После этого разговора президент США созвонился с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Некоторые подробности этого разговора ранее сообщали СМИ. Так, источники Bloomberg сообщили, что президент США «дал понять, что убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля», а газета Financial Times писала, что европейских лидеров «ошеломили» договоренности Трампа и Путина.