Четверо «кадыровцев» подорвались на УАЗе под Скадовском

Взрыв УАЗ Patriot. Фото: ГУР МОУ

20 мая 2025 года между Скадовском и Антоновкой, на временно оккупированной территории Херсонской области, взорвался автомобиль УАЗ Patriot, сообщает официальный Telegram-канал Главного управления разведки Минобороны Украины.



По данным ГУР, в салоне находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения «Ахмат». Все они погибли на месте.



После первого взрыва раздался повторный — сдетонировал боекомплект, который перевозили оккупанты.



«ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершённое против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что беспилотники атаковали российскую Тулу.