Вышедшие к границе Днепропетровской области российские военные погибли — Z-канал

Российские военные, якобы вышедшие к границе Днепропетровской области, погибли. Об этом сегодня сообщил ведущий российского Z-канала Юрий Подоляка.
По его данным, они вышли туда «в рамках не штурмовых действий с задачей закрепиться, а в рамках чисто пиар-акции».
«На отходе все они, к сожалению, погибли», — пишет Подоляка.
Он отмечает, что «такой результат был предсказуемым».
«Просто взяли и положили несколько человек ради фотографии», — отмечает Z-блогер.
«Между тем наши парни из 90-й танковой действительно туда вышли и сделали это фото», — утверждает Юрий Подоляка.
Накануне в провластных российских медиа и каналах распространилось фото, на котором, как утверждалось, солдаты группировки «Центр» вышли к границе Днепропетровской области.
Напомним, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак позже эту информацию опроверг.
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