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Вышедшие к границе Днепропетровской области российские военные погибли — Z-канал

22 мая 2025, 10:58

Вышедшие к границе Днепропетровской области российские военные погибли — Z-канал

Ведущий Z-канала сообщил о гибели российских военных, которые якобы вышли к границе Днепропетровской области Ведущий Z-канала сообщил о гибели российских военных, которые якобы вышли к границе Днепропетровской области

Российские военные, якобы вышедшие к границе Днепропетровской области, погибли. Об этом сегодня сообщил ведущий российского Z-канала Юрий Подоляка.

По его данным, они вышли туда «в рамках не штурмовых действий с задачей закрепиться, а в рамках чисто пиар-акции». 

«На отходе все они, к сожалению, погибли», — пишет Подоляка.

Он отмечает, что «такой результат был предсказуемым». 

«Просто взяли и положили несколько человек ради фотографии», — отмечает Z-блогер.

«Между тем наши парни из 90-й танковой действительно туда вышли и сделали это фото», — утверждает Юрий Подоляка.

Накануне в провластных российских медиа и каналах распространилось фото, на котором, как утверждалось, солдаты группировки «Центр» вышли к границе Днепропетровской области. 

Напомним, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак позже эту информацию опроверг.

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