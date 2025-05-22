Вышедшие к границе Днепропетровской области российские военные погибли — Z-канал

Ведущий Z-канала сообщил о гибели российских военных, которые якобы вышли к границе Днепропетровской области

Российские военные, якобы вышедшие к границе Днепропетровской области, погибли. Об этом сегодня сообщил ведущий российского Z-канала Юрий Подоляка.

По его данным, они вышли туда «в рамках не штурмовых действий с задачей закрепиться, а в рамках чисто пиар-акции».

«На отходе все они, к сожалению, погибли», — пишет Подоляка.

Он отмечает, что «такой результат был предсказуемым».

«Просто взяли и положили несколько человек ради фотографии», — отмечает Z-блогер.

«Между тем наши парни из 90-й танковой действительно туда вышли и сделали это фото», — утверждает Юрий Подоляка.

Накануне в провластных российских медиа и каналах распространилось фото, на котором, как утверждалось, солдаты группировки «Центр» вышли к границе Днепропетровской области.

Напомним, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак позже эту информацию опроверг.