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Армия РФ принципиально хочет захватить село Богатырь на Донетчине: в DeepState назвали причину

22 мая 2025, 10:56

Армия РФ принципиально хочет захватить село Богатырь на Донетчине: в DeepState назвали причину

Ситуация в селе Богатырь на Донетчине. Фото: карта DeepState Ситуация в селе Богатырь на Донетчине. Фото: карта DeepState

В последняя неделю – много обсуждений вокруг села Богатырь Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

При этом россияне заявили о «полном захвате» села, что не соответствует действительности.

Войска России не оставляют попыток занять Богатырь и постоянно посылают туда пехоту, которая лезет по посадкам, кустам и полям. Или оккупанты посылают туда своих штурмовиков на мотоциклах, чтобы быстро «залететь» в село, спрятаться в домах и накапливаться для закрепления. Факт «залетов» россиян в Богатырь есть и это подтверждают сами украинские бойцы. Кто-то из захватчиков успевает укрыться в домах, гаражах, погребах, закрепиться и сидеть там. Иногда кому-то из них удается сделать фото и заявить о контроле села. Тогда в работу идут ВСУ, которые проводят зачистки, работают дронами и пытаются выбить армию РФ. И украинские военные также демонстрируют флаги после уничтожения оккупантов.

Стоит отметить, что российские военные активно переодеваются в гражданскую одежду и забегают в село, пытаясь сливаться с местным населением, которое там до сих пор находится и не хочет уезжать.

«События вокруг села достаточно динамичны, а местами разворачиваются целые баталии за населенный пункт, в частности информационные. Для россиян Богатырь уже стал принципиальным, ведь они заявили о взятии и теперь пытаются выполнить заблаговременное объявление. Это происходит не в первый раз, поэтому стоит ожидать огромный натиск врага, который часто заканчивается успехом с большими потерями», – отметили в DeepState.

Напомним, что российские войска FPV-дронами взяли под контроль все подъезды к городу Константиновка на Донетчине.

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