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У Зеленского озвучили следующие два шага для урегулирования войны в Украине

22 мая 2025, 11:16

У Зеленского озвучили следующие два шага для урегулирования войны в Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел онлайн разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Об этом сообщил сам Ермак.

По его словам, Киев координирует свои позиции по переговорам о достижении справедливого и устойчивого мира для Украины.

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым – определение места для следующей встречи с представителями РФ», – рассказал глава ОПУ.

Напомним, что 19 мая президент Украины Владимир Зеленский дважды поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

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