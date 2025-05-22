У Зеленского озвучили следующие два шага для урегулирования войны в Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел онлайн разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Об этом сообщил сам Ермак.



По его словам, Киев координирует свои позиции по переговорам о достижении справедливого и устойчивого мира для Украины.



«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым – определение места для следующей встречи с представителями РФ», – рассказал глава ОПУ.

Напомним, что 19 мая президент Украины Владимир Зеленский дважды поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.