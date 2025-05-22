РФ ударила по Лиману и Краматорску: спасатели тушили пожары

Результат обстрелов Донетчины. Фото: ГСЧС Донецкой области

Россия вновь нанесла удары по Донецкой области. Спасатели ликвидировали последствия атак в Лимане и Краматорске, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



Накануне российские войска обстреляли жилой сектор города Лиман, в результате чего возник пожар в двухэтажном жилом доме. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако здание было полностью уничтожено.

Результат обстрелов Донетчины. Фото: ГСЧС Донецкой области

Позже, в ночное время, враг нанёс удар по Краматорску, попав на территорию одного из местных предприятий. В результате атаки вспыхнул пожар, который из-за угрозы повторных обстрелов удалось потушить только через пять часов.

Результат обстрелов Донетчины. Фото: ГСЧС Донецкой области

Результат обстрелов Донетчины. Фото: ГСЧС Донецкой области

«К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в ГСЧС.

Результат обстрелов Донетчины. Фото: ГСЧС Донецкой области

Напомним, около 04:40 российские войска БПЛА «Шахед» атаковали окраины города Славянск.