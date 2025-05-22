Россия атаковала Украину 128 «Шахедами» и ракетой «Искандер»

В ночь на 22 мая около 00:30 Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив баллистическую ракету «Искандер-М» из района Таганрога (РФ), а также 128 ударных БпЛА типа «Шахед» и беспилотники-имитаторы различных типов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Командования Воздушных Сил ВСУ.
Для отражения атаки были задействованы:
По состоянию на 11:00 силами ПВО уничтожены 112 вражеских дронов, из них:
В результате атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.
Напомним, в ночь на 21 мая российские войска атаковали территорию Украины 76 ударными беспилотниками.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях