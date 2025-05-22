Из-за атаки дрона в Райгородке Краматорского района погибла женщина

В Райгородке Краматорского района Донецкой области из-за атаки российского беспилотника днём 22 мая погибла женщина, еще одна — ранена. Фото: Донецкая областная прокуратура

Днем 22 мая в Райгородке Краматорского района Донецкой области в результате атаки российского дрона погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«В 10:35 враг направил БПЛА "Ланцет" на поселок Райгородок Краматорского района. Попадание произошло вблизи местного магазина. Погибла 51-летняя продавщица киоска», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что местная жительница 39 лет, которая торговала на рынке, доставлена в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

При процессуальном руководстве Константиновской и Славянской окружных прокуратур начато досудебное расследование по фактам военных преступлений.