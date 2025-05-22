Войска России из артиллерии ударили по Константиновке: погибла женщина, ее дочь ранена

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

22 мая в 07:30 российская армия из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены три частных дома. Также перебиты линии электропередач и повреждена система газоснабжения.



В результате атаки погиб один человек, еще один – получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу.



В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры уточнили, что погибла 54-летняя женщина, а ее дочь 27 лет получила минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, раны головы, шеи и ног.

Напомним, что 22 мая «шахеды» атаковали города Славянск и Краматорск на Донетчине, в результате чего есть повреждения.