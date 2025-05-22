На оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году: в ОВА назвали основную причину

Школа в оккупированном Северскодонецке на Луганщине. Фото: глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в Телеграм

В 2025 году закроют более 100 школ в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, основная причина – отсутствие детей.



«Параллельно с многочисленными заявлениями о якобы возвращении людей на захваченные территории оккупационная власть сообщает о пустых школах во многих городах и селах. По словам захватчиков, родительское сообщество поддержало ликвидацию образовательных учреждений», – отметил Харченко.

Напомним, что Россия готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины.