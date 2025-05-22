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Глава «СК РФ» Бастрыкин сравнил блокаду Мариуполя Россией с блокадой Ленинграда нацистами

22 мая 2025, 15:05

Глава «СК РФ» Бастрыкин сравнил блокаду Мариуполя Россией с блокадой Ленинграда нацистами

Глава «СК РФ» Бастрыкин сравнил блокаду Мариуполя Россией с блокадой Ленинграда нацистами

Это заявление сделало официальное лицо в РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сравнил Мариуполь с блокадным Ленинградом. Он отметил, что «поражен» разрушениями в городе, который на протяжении нескольких месяцев атаковали российские войска.

«Просто потрясающе. Я сравнил бы блокадный Ленинград с Мариуполем — немцы били по блокадному Ленинграду по расписанию. В 7 утра и в 7 вечера. Огромное количество поврежденных зданий, это можно по фотографиям посмотреть, в книгах, посвященных блокаде, и в архивных материалах», — сказал он в ходе Санкт-Петербургского молодежного юридического форума, пишет DW.

По его словам, Мариуполь «практически стерт с лица земли», причем «там никаких военных объектов не было».

Мариуполь — один из важнейших центров украинской металлургии и крупный морской порт — стал приоритетной целью армии РФ после начала полномасштабной войны в Украине.

Как ранее сообщали Новости Донбасса, 21 мая исполнилось три года с того дня как Россия захватила Мариуполь. В городе были повреждены или разрушены 90% зданий. В марте в блокированном Мариуполе разразился гуманитарный кризис из-за нехватки лекарств, продовольствия, электричества и воды. Последние защитники Мариуполя оказались в российском плену 20 мая 2022 года, после более 80 дней блокады. По оценкам украинских властей, за время штурма Мариуполя погибли 25 тысяч мирных жителей

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