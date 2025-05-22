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Российские войска пытаются прорваться к Константинополю и Богатырю на Новопавловском направлении – ВСУ

22 мая 2025, 14:53

Российские войска пытаются прорваться к Константинополю и Богатырю на Новопавловском направлении – ВСУ

Ситуация вблизи сел Константинополь и Богатырь на Донетчине. Фото: карта DeepState Ситуация вблизи сел Константинополь и Богатырь на Донетчине. Фото: карта DeepState

Российская армия активно пытается продвигаться к селам Константинополь и Богатырь на Новопавловском направлении. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, ВСУ выбили оккупантов, которые зашли в Богатырь.

«На Константинополь они тоже пытаются продвинуться, но не могут этого сделать. Активные попытки выйти на границу с Днепропетровской областью. Следует понимать, что Новопавловское направление – это небольшое количество сел и большие просторы между ними. То есть здесь вроде бы им было достаточно несколько сел, чтобы продвинуться, но они не могут их взять уже достаточно давно», – отметил Трегубов.

Напомним, что армия РФ принципиально хочет захватить село Богатырь на Донетчине.

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