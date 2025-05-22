Российские войска пытаются прорваться к Константинополю и Богатырю на Новопавловском направлении – ВСУ

Ситуация вблизи сел Константинополь и Богатырь на Донетчине. Фото: карта DeepState

Российская армия активно пытается продвигаться к селам Константинополь и Богатырь на Новопавловском направлении. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, ВСУ выбили оккупантов, которые зашли в Богатырь.



«На Константинополь они тоже пытаются продвинуться, но не могут этого сделать. Активные попытки выйти на границу с Днепропетровской областью. Следует понимать, что Новопавловское направление – это небольшое количество сел и большие просторы между ними. То есть здесь вроде бы им было достаточно несколько сел, чтобы продвинуться, но они не могут их взять уже достаточно давно», – отметил Трегубов.

Напомним, что армия РФ принципиально хочет захватить село Богатырь на Донетчине.