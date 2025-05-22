Россия ударила по Кропивницкому двумя ракетами «Искандер»

В пределах Кропивницкого прогремели взрывы — были применены две баллистические ракеты «Искандер-М». Об этом сообщил канал мониторинга вражеской авиации Monitor.



Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович за два часа до ударов предупредил местных жителей об опасности с воздуха.

Зафиксирован взрыв в Кропивницком.

О движении ракеты также сообщали Воздушные силы ВСУ, уточнив в 14:33, что в направлении Кропивницкого зафиксирована скоростная цель.

Напомним, Россия атаковала Украину 128 «Шахедами» и ракетой «Искандер».