Украинские FPV-дроны поразили ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган» ВС РФ

FPV-дрон ВСУ преследует «Бук-М1» оккупантов. Фото: кадр из видео

Операторы 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» поразили FPV-дронами зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и РСЗО «Ураган» армии РФ. Об этом сообщили бойцы подразделения.







Кроме двух вражеских систем, украинские военные также выследили и нанесли удары по боевой бронированной машине, грузовому автомобилю ГАЗ-66 и двум танкам российских оккупантов.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек. Также украинские военные обезвредили четыре танка, пять боевых бронированных машин и 32 артиллерийские системы.



Кроме того, ВСУ сбили 105 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и уничтожили 99 единиц автомобильной техники оккупантов.