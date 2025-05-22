Россия осудила за «терроризм» 128 бойцов ВСУ, взятых в плен под Курском

За полгода российский суд приговорил к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы 128 украинских военнослужащих, которые участвовали в боях в Курской области. Такие данные привел Следственный комитет РФ.

Первый приговор 2-й Западный окружной военный суд вынес 12 декабря 2024 года: тогда бойцов ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова осудили на 15 и 14 лет лишения свободы соответственно, якобы за совершение теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил, что в ближайшее время состоится обмен пленными между Украиной и Россией в формате «1000 на 1000».