Убийство Портнова в Испании: расстрелян у ворот школы, подозреваемые пока не задержаны

В пресс-службе МИД Украины раскрыли подробности убийства бывшего украинского политика Андрея Портнова. Нападение на него произошло в городе Посуэло-де-Аларкон.



«По предварительной информации правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц», — говорится в заявлении.



Расследование ведет пятая группа по расследованию убийств Национальной полиции Испании совместно с криминалистическим отделом мадридского управления. Подозреваемые пока не задержаны.



«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации», — добавили в МИД.



Как сообщает Reuters, нападение произошло утром у ворот американской школы, вблизи дома, где жил Портнов, и которую, по информации издания Los Replicantes, посещали его дети. По данным испанских журналистов, выстрелы совершил мужчина в синем спортивном костюме с поясной сумкой, который скрылся через парк Каса-де-Кампо. Полиция продолжает поиски.



По данным украинских СМИ, экс-чиновника расстреляли, когда он находился в автомобиле Mercedes: сначала в шею, затем в голову, — всего около пяти выстрелов.