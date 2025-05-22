Россия передала Украине список для обмена по формуле «1000 на 1000»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Украине список для обмена пленными «1000 на 1000» и ожидает ответа.



«Мы ожидаем встречного списка от Киева», — сказал он.



Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу подготовки обмена пленными с РФ.



«Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен», — сообщил он в своем Telegram-канале в четверг.



По словам главы государства, в ходе совещания заслушали доклады о контактах с российской стороной. За организацию процесса и реализацию договоренности отвечает министр обороны Украины Рустем Умеров.



К работе также привлечены Главное управление разведки Минобороны, СБУ, Служба внешней разведки, МВД, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команда Офиса президента.



«Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны. Это одна из ключевых задач Украины — вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает», — подчеркнул Зеленский.



Напомним, данный обмен — результат договоренностей, достигнутых на российско-украинской встрече в Стамбуле. 16 мая министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров сообщил о проработке вопроса обмена военнопленными. Позже замглавы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий уточнил, что Россия согласилась на обмен «1000 на 1000», и работа над списками началась в тот же день.

Как сообщалось, 6 мая, в День украинской пехоты удалось освободить из российского плена более двух сотен украинских защитников.