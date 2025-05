Украинские дроны уничтожили эшелон ПВО РФ на Донетчине

На Донецком направлении операторы роты «Чарли» 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки «Чёрный лес» обнаружили и поразили три зенитно-ракетных комплекса ВС РФ, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона. Об этом сообщает Командование Сил беспилотных систем ВС Украины.

В частности были поражены:

Противник использует ЗРК разного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолётов, ракет и дронов на конкретном участке фронта.

The Unmanned Systems Forces destroy the enemy’s layered air defence systems



In the Donetsk direction, operators of the “Charlie” company of the 14th UAV Regiment, in coordination with the 15th Artillery Reconnaissance Brigade “Black Forest” detected and struck three russian air… pic.twitter.com/2tzOvJgRFU