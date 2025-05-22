Украинские дроны уничтожили эшелон ПВО РФ на Донетчине

Удар по ПВО войск РФ на Донецком направлении. Фото: кадр из видео

На Донецком направлении операторы роты «Чарли» 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки «Чёрный лес» обнаружили и поразили три зенитно-ракетных комплекса ВС РФ, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона. Об этом сообщает Командование Сил беспилотных систем ВС Украины.

В частности были поражены:

«Тор» (неустановленной модификации) — радиус перехвата воздушных целей до 15 км;

«Бук-М3» (уничтожен) — самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км;

С-300 — предназначен для уничтожения авиации и перехвата крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 200 км.

Противник использует ЗРК разного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолётов, ракет и дронов на конкретном участке фронта.

The Unmanned Systems Forces destroy the enemy’s layered air defence systems



In the Donetsk direction, operators of the “Charlie” company of the 14th UAV Regiment, in coordination with the 15th Artillery Reconnaissance Brigade “Black Forest” detected and struck three russian air… pic.twitter.com/2tzOvJgRFU — Unmanned Systems Forces (usf_army) May 22, 2025



Вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет управление зенитно-ракетным дивизионом, а также создаёт уязвимые зоны в его воздушной защите.

Ранее украинские FPV-дроны поразили ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган» ВС РФ.