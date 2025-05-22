Беспилотники ударили по оборонному заводу в Туле: три дня назад его сотрудников награждал Путин

Оборонный завод в российской Туле атаковали беспилотники

ВСУ поразили цех оборонного завода в Туле. Три дня назад Путин награждал его сотрудников за вклад в создание вооружений. Об этом пишет издание ASTRA.

Отмечается, что в ночь на 22 мая в ходе атаки БПЛА на Тульскую область был поражен один из действующих цехов принадлежащего «Ростеху» НПО «Сплав» — производителя РСЗО, авиаракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним.

Фото: визит Шойгу на «Сплав» в 2023 году

По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, после падения обломков беспилотника цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции.

Три дня назад Путин присудил 4 работникам «Сплава» премии имени Маршала Жукова в 2025» в области создания вооружения и военной техники.

Завод уже пытались атаковать в ночь на 7 мая. Жители сообщали о дыме в районе улицы Щегловская засека. На этой улице кроме завода «Сплав» находится примерно в километре от него АО «Конструкторское бюро приборостроения», которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия.