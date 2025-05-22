Авиаудар КАБами по Степногорску: разрушен жилой квартал

Авиаудар РФ по Степногорску. Фото: кадр из видео

В сети опубликовано видео мощного авиаудара по жилому сектору прифронтового Степногорска Запорожской области. По данным местных пабликов, в результате одного удара была разрушена часть многоэтажного квартала.



На кадрах видно разрушенные подъезды и сильнейшую взрывную волну, что указывает на применение российской корректируемой авиационной бомбы — вероятно, КАБ-500 или КАБ-1500.



Воздушные силы ВСУ днём предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и возможном применении авиационных средств поражения по прифронтовым областям.



Аналогичное предупреждение сделал и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, подчеркнув, что гражданское население должно срочно укрыться от возможных ударов.



Разрушения масштабны. О пострадавших пока официально не сообщается, информация уточняется.

Напомним, в пределах Кропивницкого прогремели взрывы. ВС РФ применили баллистические ракеты «Искандер-М».