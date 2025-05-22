Американские сенаторы подозревают, что Путин «играет в игры» и не стремится к окончанию войны

Конгрессмены дали Путину «несколько дней» на мирное решение по Украине и пригрозили искоренением России из мировой торговли.

Команда республиканцев и демократов издали законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ.

Законопроект США пойдет в ход, если в ближайшее время Кремль не начнет «добросовестные» переговоры о прочном мире с Украиной. Об этом сообщается на официальном сайте одного из авторов документа сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Законопроект поддержали уже более 80 из 100 сенаторов от обеих партий.

По словам конгрессменов, они все сильнее убеждаются в том, что президент РФ Владимир Путин «играет в игры» и не стремится к окончанию войны.

Документом предусматривается введение 500-процентных пошлин для стран-покупателей нефти, газа и урана из России, а также санкции против ее финансового сектора.

«Наш закон изолирует Россию и наложит жесткие пошлины на другие страны, которые поддерживают ее зверства. Одним из главных приоритетов закона является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота», — говорится в сообщении.