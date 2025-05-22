Глава Кремля Владимир Путин поручил войскам РФ создать «буферную зону вдоль границы России и Украины». Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.



Такое решение может означать активное наступление оккупационных войск на Сумскую область, которая граничит с Курщиной. Также в еще больше опасности находятся Харьковская и Черниговская области, которые также граничат с РФ.



В своем выступлении он обвинил ВСУ в хаотичных обстрелах жилых кварталов Курской области РФ. Также заявлено, что Путин «намерен провести отдельное специальное совещание по восстановлению приграничья».



Как ранее сообщали зарубежные СМИ, на недавних переговорах в Стамбуле российская сторона угрожала украинской захватом Сумской и Харьковской областей страны как ответ на «несговорчивость» Киева.