Сухопутными войсками РФ теперь командует генерал, причастный к оккупации Мариуполя и Авдеевки

Андрей Мордвичев

У российской оккупационной армии — новый главком сухопутных войск. Им стал генерал-полковник Андрей Мордвичев, который причастен к оккупации украинских городов Мариуполь и Авдеевка. Тогда он командовал 8-й армией оккупационных войск.



Мордвичев занял место генерала армии Олега Салюкова, которого перевели в замсекретари Совбеза России.



За первый год полномасштабной войны в 2022-м Мордивчев в качестве командующего 8-й армией лишился двух своих заместителей. Так, 10 марта при штурме металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе был убит Владимир Фролов.



А 5 июня 2022 года в Луганской области был убит заместитель командующего 8-й армией генерал-майора Роман Кутузов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его подчиненные военные не раз публиковали видео и фото с Мордвичевым в оккупированных городах Украины, подчеркивая «высокий уровень взаимодействия» и «личное взаимопонимание».