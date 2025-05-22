Ухудшилась ситуация в районе отрезка Новополь-Зеленое Поле-Новоселка на Запорожском направлении

На Запорожском направлении ухудшилась ситуация в районе отрезка Новополь — Зеленое Поле — Новоселка. Там россияне задействуют большое количество пехоты, в основном действуют малыми группами. Российские солдаты активно движутся по посадкам, занимая их, накапливаясь там, — пишут аналитики DeepState.



Пропагандистские телеграм-каналы пестрят заголовками о наступлении на правом фланге Запорожского фронта. Так ли это, разбираемся в этом видео.







Пишут о том, что в Зелёном Поле путинские штурмовики продвинулись в районе южной и восточной частей и взяли опорный пункт ВСУ южнее (у северной окраины Новополя).



Кроме того сообщают о продвижении еще на двух участках. На этом участке находятся подразделения 58 армии РФ, — говорит спикер украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук, однако все вбросы россиян остаются элементами запугивания и не больше, считает он. Несмотря на существенное давление со стороны путинских подразделений, сама линия фронта — стабильна.

«Надо включать правила информационной гигиены. Нет ни одного продвижения ни на один метр и потери наших позиций на этом направлении на сегодня не отмечается. То, что враг пытается максимально задействовать все средства огневого поражения, чтобы разрушать наши позиции, да. Очевидно. Там давление огневое очень сильное. Но что касается тактических потерь наших позиций, на сегодня такого нет. Не соответствует действительности», — объясняет Сергей Братчук спикер Украинской добровольческой армии «Юг».

Активизация Россиян на Запорожском направлении произошла более месяца назад, добавляет Сергей Братчук. Однако существенных результатов у россиян нет, несмотря на огромное количество потерь.



Основные боевые действия происходят в районе Малых Щербаков на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, — акцентирует военный эксперт Дмитрий Снегирев. При этом ВСУ наносят удары по местам скопления личного состава армии РФ. Так был ликвидирован и командующий 76 воздушной десантной дивизии, псковской дивизии ВДВ.

«Говорить о тактических успехов российских оккупантов на данный момент нет оснований. В то же время Силы обороны Украины проводят успешный характер уничтожения тыловых инфраструктурных объектов оккупационной армии. В первую очередь речь идет о нанесении точечных ударов по пунктам постоянного и временной дислокации личного состава и командно-штабным пунктам армии страны-оккупанта», — утверждает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

20 мая в DeepState заявили об ухудшении ситуации для ВСУ вблизи границы Донецкой и Запорожской областей.