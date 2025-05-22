С оккупированных территорий эвакуировали еще девятерых детей

С временно оккупированных территорий удалось эвакуировать еще 9 украинских детей. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Эти дети пережили тяжелые испытания. Среди них — девушка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации. Также спасли парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли славить оккупантов», — написал Ермак в Telegram.
Также удалось вернуть с оккупированной территории сестер, которые почти три года были вынуждены оставаться дома из-за постоянных обстрелов и присутствия российских танков поблизости. Вместе с ними спасли девушку, лишенную доступа к украинскому онлайн-обучению, поскольку оккупанты блокировали связь.
Он выразил благодарность организации Save Ukraine и другим партнерам, которые помогли провести эту спасательную операцию. Украинских детей возвращают из оккупации в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
В начале мая с территории, временно контролируемой Россией, удалось вернуть ещё шестерых украинских детей. В конце марта пятеро украинских детей были возвращены домой и воссоединились со своими семьями.
В начале мая Украине удалось вернуть домой девять детей с временно оккупированных территорий.