Роскомнадзор заблокирует любой контент без суда и следствия

В российских СМИ появилась информация, что организация, ведающая вопросами цензуры в Интернете, сможет блокировать любой контент в интернете одним днем и без суда.

В Госдуме уже работают над тем, чтобы позволить ведомству сносить любой «деструктивный контент».

Для этого создают специальную комиссию, которая будет рассматривать жалобы и быстро чистить запрещенку.

При этом понятия «деструктивного контента» в законе пока нет.

Негативную известность Роскомнадзор получил с 2012 года, когда у ведомства появились неограниченные полномочия по блокировке «нежелательных» сайтов.