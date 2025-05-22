Винницкий городской суд признал виновным певца, хореографа и продюсера Юрия Бардаша по делу о поддержке российской агрессии и пропаганде войны. Об этом сообщила пресс-служба суда.



«По результатам судебного разбирательства суд признал виновным мужчину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу государства», — говорится в сообщении.



Суд установил, что Бардаш, будучи публичной фигурой, использовал свое влияние для распространения украинофобских заявлений и поддержки российской агрессии. Он длительное время жил в Украине и зарабатывал на музыкальной деятельности, однако впоследствии начал продвигать нарративы, направленные против украинского государства и общества.



В материалах дела указывается, что ради сохранения активов и возможности работать в РФ Бардаш «давал интервью с призывами к насильственному свержению конституционного строя Украины», а также публиковал и транслировал контент, оправдывающий войну и разжигающий национальную и религиозную вражду.



«Обвиняемый, будучи осведомленным о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, на судебные заседания не появлялся», — отметили в суде.



Юрий Бардаш — уроженец Луганской области, продюсер музыкальных проектов Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», Wellboy, Луна и других. С 2024 года он имеет гражданство РФ.



Приговор еще не вступил в законную силу.