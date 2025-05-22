На Краматорском, Торецком и Покровском направлениях идут бои — Генштаб ВСУ

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, наши защитники сдерживают натиск российской армии на самых горячих участках восточных направлений.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часов Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение длится до сих пор.

На Торецком направлении российская армия шесть раз штурмовала позиции ВСУ в районах Романовки, Торецка и Дилеевки. Отбито четыре штурма противника, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении оккупанты осуществили 32 наступательных действия. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары российской армии пришлись по Покровску, Степановке, Новоторецку, Гнатовке.