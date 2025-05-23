FPV-дрон ВСУ уничтожил ТОС-1А «Солнцепёк», обстреливавшую Волчанск

Момент удара FPV-дрона ВСУ по ТОС ВС РФ. Кадр из видео

В Белгородской области украинский FPV-дрон уничтожил экипаж тяжелой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк», которая систематически вела огонь по Волчанску.



«Его подловили и одним бортом FPV уничтожили», — сообщили украинские источники.



Это стало частью масштабных потерь российских войск за сутки: по данным Генштаба ВСУ, ликвидированы около 1050 солдат. Также уничтожены два танка, одна боевая бронированная машина, 43 артиллерийские системы, две РСЗО и 139 единиц автотехники.

Украинская ПВО сбила 148 беспилотников оперативно-тактического уровня. Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава и техники противника, поразили 11 артсистем, четыре пункта управления и склад боеприпасов.