Из Курской области сообщают о прилете по скоплению российской военной техники

По скоплению российской военной техники и личного состава в Курской области был нанесён удар. Фото: Пепел.Курск/Тelegram

В городе Льгов Курской области РФ вечером в четверг, 22 мая, прогремели взрывы. Местные власти заявляют об ударе из Himars. В местных телеграм-каналах пишут, что целью стало скопление военной техники.

В частности, канал «Пепел. Курск» пишет, что ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники и личного состава в районе АЗС «Роснефть» на выезде из Льгова.

«По скоплению техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут. Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно. Место удара окружено военными и оперативными службами», — говорится в сообщении.

РосСМИ пишут, что удар был нанесен из РСЗО Himars. Местный губернатор Александр Хинштейн заявляет о 16 пострадавших.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении операторы роты «Чарли» 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки «Чёрный лес» обнаружили и поразили три зенитно-ракетных комплекса ВС РФ, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона.