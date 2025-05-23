РФ ударила по Купянску: погиб коммунальщик, второй в реанимации

Результат удара РФ по Купянску. Фото: Харьковская ОВА

Около 9:20 утра 23 мая российские войска нанесли удар по Купянску, предположительно — управляемой авиационной бомбой. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.



В результате атаки пострадали двое 60-летних сотрудников местного коммунального предприятия. Оба были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что одного из раненых спасти не удалось — мужчина умер, несмотря на усилия медиков.



«Сейчас врачи борются за жизнь второго пострадавшего», — отметил глава области.



Обстрел произошёл в мирном районе города. На месте работают следственные органы и спасатели.

Напомним, за сутки российские войска обстреляли несколько населённых пунктов Донетчины: три человека погибли, ещё четверо получили ранения.