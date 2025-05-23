За сутки войска РФ 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 22 мая. Фото: ОВА

Российские оккупационные войска в течение минувших суток 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 23 мая сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Покровский район. На Мирноград россияне сбросили 2 авиабомбы, частично разрушены 2 многоэтажки. В Покровске поврежден частный дом, один человек погиб, еще один ранен. В Белицком повреждены 2 пятиэтажки и авто.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 многоэтажки, гараж и 8 хозяйственных построек. В Райгородке Николаевской громады один человек погиб и еще один ранен. В Константиновке 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены 8 частных домов, линии электропередач и газопровод, производственный цех; в Иванополье повреждены 3 частных дома и 2 инфраструктурных объекта.

Из прифронтовых населенных пунктов эвакуировано 220 человек, в том числе 32 ребенка, отметил начальник ОВА.