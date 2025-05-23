Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

За сутки войска РФ 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые — ОВА

23 мая 2025, 11:19

За сутки войска РФ 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые — ОВА

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 22 мая. Фото: ОВА Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 22 мая. Фото: ОВА

Российские оккупационные войска в течение минувших суток 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 23 мая сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Покровский район. На Мирноград россияне сбросили 2 авиабомбы, частично разрушены 2 многоэтажки. В Покровске поврежден частный дом, один человек погиб, еще один ранен. В Белицком повреждены 2 пятиэтажки и авто.

Краматорский район. В Лимане повреждены 2 многоэтажки, гараж и 8 хозяйственных построек. В Райгородке Николаевской громады один человек погиб и еще один ранен. В Константиновке 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены 8 частных домов, линии электропередач и газопровод, производственный цех; в Иванополье повреждены 3 частных дома и 2 инфраструктурных объекта.

Из прифронтовых населенных пунктов эвакуировано 220 человек, в том числе 32 ребенка, отметил начальник ОВА.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Вадим Филашкин войска РФ обстрелы Донецкой области
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:38
Главное за день: Путин требует «буферную зону». ВСУ ударили по заводу в Туле
20:46
«ДНР» заявила о 8 пострадавших в поселке под Ясиноватой после обстрела
13:52
На оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году: в ОВА назвали основную причину
10:10
Четверо «кадыровцев» подорвались на УАЗе под Скадовском
00:02
Главное за день: Годовщина падения Мариуполя. В Испании убит экс-чиновник Януковича
21:56
Жителям в оккупированной Донетчине дают воду один раз в два дня
16:22
На оккупированной Донетчине мобильный оператор «Феникс» с 1 июня повышает стоимость ряда тарифных пакетов
15:18
В Севастополе давят на магазины за отказ «праздновать» 9 мая
14:20
Три года назад российские войска захватили Мариуполь
11:48
Россия готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины. Что известно
09:43
ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка: ее подозревают «в финансировании ВСУ»
23:00
Главное за день: РФ ударила по пассажирскому автобусу в Херсоне. Украина начнет учитывать страховой стаж за рубежом
15:54
Оккупационный «мэр» Мариуполя заявил о возможном создании на «Азовстали» постиндустриального парка
23:00
Главное за день: Трамп и Путин обсудили перемирие. Пушилин предлагает не восстанавливать Донбасс, а показывать туристам
17:07
ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко
15:17
Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам
13:30
В Донецке мужчин до 50 лет заносят в списки для комендатуры
12:57
В оккупированном Крыму в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами и четыре помещения ВС РФ
11:30
Экипаж МиГ-29 ВСУ уничтожил штаб оккупантов в Новой Каховке
10:32
СБУ уничтожила РЛС и склады РФ на газовых платформах в Черном море
все новости
12:31
В Дружковке спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела
12:12
ВСУ показали работу ЗРК Hawk по крылатым ракетам РФ
11:56
В российском Кургане неизвестный ударил молотком по голове одного из руководителей оборонного предприятия
11:53
Армия РФ нанесла удар по городу Белицкое в Донецкой области: загорелась пятиэтажка
11:40
Ремонт под запретом: в Бахмуте и Северодонецке нужен допуск от военных
11:19
За сутки войска РФ 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые — ОВА
11:00
РФ ударила по Купянску: погиб коммунальщик, второй в реанимации
10:51
Российская армия из РСЗО «Смерч» обстреляла Константиновку: есть раненый, повреждены 10 домов
10:43
Из Курской области сообщают о прилете по скоплению российской военной техники
10:10
FPV-дрон ВСУ уничтожил ТОС-1А «Солнцепёк», обстреливавшую Волчанск
09:59
В Покровске в результате удара авиабомбы частично сгорел главный корпус больницы интенсивного лечения
09:46
Обстрел Родинского под Покровском: спасатели достали из-под завалов тело мужчины
09:22
Украинская армия продвинулась под Торецком – ISW
09:20
Дружковка ночью подверглась российскому обстрелу: гремели взрывы, возник пожар
09:19
Стало известно число эвакуированных из приграничных регионов Сумщины
09:12
Войска России за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли три человека, еще четыре – ранены
08:44
Российские военные продвинулись возле двух населенных пунктов Донецкой области — DeepState
08:40
Россия нанесла удар по ж/д инфраструктуре в Черновицкой области
23:38
Главное за день: Путин требует «буферную зону». ВСУ ударили по заводу в Туле
23:28
На Краматорском, Торецком и Покровском направлениях идут бои — Генштаб ВСУ
все новости
ВИДЕО
MIM-23 Hawk во время работы. Фото: Воздушные Силы ВСУ ВСУ показали работу ЗРК Hawk по крылатым ракетам РФ
23 мая, 12:12
По скоплению российской военной техники и личного состава в Курской области был нанесён удар. Фото: Пепел.Курск/Тelegram Из Курской области сообщают о прилете по скоплению российской военной техники
23 мая, 10:43
Момент удара FPV-дрона ВСУ по ТОС ВС РФ. Кадр из видео FPV-дрон ВСУ уничтожил ТОС-1А «Солнцепёк», обстреливавшую Волчанск
23 мая, 10:10
Ночью Дружковка подверглась комбинированной атаке россиян. Иллюстративное фото Дружковка ночью подверглась российскому обстрелу: гремели взрывы, возник пожар
23 мая, 09:20
РФ продолжает обстрелы Сумщины. Фото: ГСЧС Сумской области Стало известно число эвакуированных из приграничных регионов Сумщины
23 мая, 09:19
Ухудшилась ситуация в районе отрезка Новополь-Зеленое Поле-Новоселка на Запорожском направлении Ухудшилась ситуация в районе отрезка Новополь-Зеленое Поле-Новоселка на Запорожском направлении
22 мая, 19:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор