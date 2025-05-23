Ремонт под запретом: в Бахмуте и Северодонецке нужен допуск от военных

Разрушенный оккупантами РФ украинский город Бахмут. Фото: кадр из видео

На временно оккупированных территориях Донетчины усиливается давление на местное население. Как сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка», в Бахмуте и Северодонецке оккупанты запретили проводить любые ремонтные работы без согласования с военной комендатурой.



Под ограничение попадают даже мелкие работы — такие, как замена окон, ремонт крыши или утепление фасадов. Особенно строго контролируются дома возле дорог и на верхних этажах.



По словам местных жителей, российские военные опасаются, что такие места могут использоваться для установки наблюдательных пунктов. Ограничения продолжают нарушать базовые права граждан на восстановление жилья в разрушенных населённых пунктах.

Напомним, Пушилин заявил, что разрушенные районы Донецкой области можно не отстраивать, а показывать туристам.