ВСУ показали работу ЗРК Hawk по крылатым ракетам РФ

MIM-23 Hawk во время работы. Фото: Воздушные Силы ВСУ

«Ястреб» в руках украинских защитников неба уничтожает вражеские ракеты: американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия MIM-23 Hawk — оружие не новое, но эффективное. Об этом рассказали бойцы Воздушного командования «Запад» Воздушных Сил Украины.







«Комплекс зарекомендовал себя хорошо. На нашем боевом счету — четыре пуска и четыре попадания», — говорит Виктор, командир подразделения, использующего ЗРК Hawk.

Момент уничтожения КР россиян. Фото: кадр из видео

Момент уничтожения КР россиян. Фото: кадр из видео

По его словам, одна пусковая установка уничтожила три ракеты, что отмечено на корпусе установки. Ещё одна установка, находящаяся на другой позиции, сбила четвёртую ракету.

На корпусе ЗРК отмечены сбитые крылатые ракеты. Фото: ВСУ

Ракеты были поражены во время отражения массированного комбинированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры в зоне ответственности воздушного командования «Запад».



«Сейчас мы владеем этим оружием на высоком уровне. Комплекс показал себя надёжным и простым в применении. Сбитий будет всё больше. Наши люди обучены, подготовлены, устойчивы и уверенно выполняют боевые задачи», — отметили в командовании.

Напомним, Россия ударила по Кропивницкому двумя ракетами «Искандер».